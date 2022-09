Fiorentina, Borozan: «Con Jovic c’è un problema psicologico»

Vlado Borozan, dirigente sportivo, ha provato ad analizzare il momento no di Luka Jovic, attaccante della Fiorentina

Vlado Borozan, dirigente sportivo, ha parlato di Luka Jovic, attaccante della Fiorentina, a Radio Firenze Viola.

LE PAROLE – «Da quello che posso capire, c’è un problema psicologico con Jovic. Non so cosa gli sia stato promesso, ma mi sembra che qualcosa nella relazione club-allenatore-giocatore non abbia funzionato. Chiaro che il ragazzo debba prendersi le sue responsabilità, ma quando un giocatore non sorride nemmeno significa che c’è qualcosa di grave».