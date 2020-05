Fiorentina, Caceres rivela: «Ho avuto il Coronavirus in corpo per 60 giorni»

La rivelazione di Martin Caceres, difensore della Fiorentina, colpito dal Coronavirus. Ecco il suo racconto

E’ Martin Caceres uno dei calciatori della Fiorentina colpiti dal Coronavirus Covid-19. Il difensore dei viola lo ha rivelato nel corso di una diretta Instagram con la sua onnazionale Yisela Paola, una comica sudamericana. Ecco le sue parole.

«Ho avuto il Coronavirus in corpo per 60 giorni senza saperlo. Inizialmente ho avuto dei sintomi, più o meno tra l’8 e il 15 marzo. Nel corso degli allenamenti a casa avevo sentito qualcosa ai polmoni. Poi mi è stato detto di restare in quarantena e che nel giro di 20 giorni sarei guarito ma forse il virus si era innamorato di me e ieri ho avuto un tampone negativo: sono come nuovo».