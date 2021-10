Fiorentina, i convocati per la sfida al Cagliari: Italiano ritrova due giocatori

I convocati di Italiano per Fiorentina-Cagliari, l’allenatore ritrova due giocatori

La Fiorentina ha diramato la lista di giocatori convocati da Italiano per la partita contro il Cagliari. L’allenatore ritrova due giocatori per la sfida alla squadra di Mazzarri. Innanzitutto ritorna Gaetano Castrovilli ed ├Ę un recupero importante per la Viola.

In attacco Italiano ritrova anche Kokorin, che torna quindi a disposizione e potrà essere una carta utile a gara in corso per sostituire Vlahovic eventualmente.