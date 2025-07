Fiorentina, nuova indiscrezione sulla clausola di Kean! La novità che facità l’acquisto del calciatore ai club

Il futuro di Moise Kean è ancora tutto da scrivere e tiene con il fiato sospeso la Fiorentina. L’attaccante classe 2000, ex Juventus e PSG, non ha ancora comunicato la propria scelta definitiva, mentre su di lui si stanno muovendo club importanti e offerte di grande peso economico.

Tra tutte, spicca la proposta proveniente dall’Arabia Saudita: 15 milioni di euro a stagione per convincere il centravanti azzurro a lasciare la Serie A. Un’offerta che fa riflettere, anche per un giocatore ancora nel pieno della maturazione calcistica e reduce da un’annata altalenante.

Oltre al pressing arabo, anche il Napoli e il Manchester United seguono da vicino l’evoluzione della trattativa. Milan e Inter, pur più defilate al momento, restano alla finestra pronte ad approfittare di eventuali sviluppi. In questo quadro già complesso, emerge un dettaglio rilevante riportato dal Corriere dello Sport: nel contratto di Kean esiste una clausola rescissoria attiva fino al 15 luglio, fissata a 52 milioni di euro.

La novità più significativa riguarda però la modalità di pagamento: la clausola può essere esercitata attraverso un versamento dilazionato in due tranche. Una formula pensata per agevolare i potenziali acquirenti, evitando un esborso immediato troppo pesante ma consentendo comunque di garantirsi il cartellino del giocatore.

In casa Fiorentina si monitora la situazione con attenzione. Il club viola, che punta a costruire un progetto competitivo anche in Europa, non vuole forzare la mano né entrare in aste di mercato. Tuttavia, la scadenza del 15 luglio impone tempi stretti: il rischio di vedere sfumare l’affare è sempre più concreto.

Kean, attualmente in vacanza, dovrebbe sciogliere le riserve nei prossimi giorni. Intanto, l’attesa continua: tra proposte milionarie, interesse internazionale e clausole attivabili, il futuro dell’attaccante italiano resta uno dei temi caldi del calciomercato estivo 2025.