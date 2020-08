Nuovo colpo in prospettiva per la Fiorentina: vicinissimo il classe 2002 Abraham. Le cifre dell’operazione

La Fiorentina vuole piazzare un colpo in prospettiva nel corso della finestra estiva di calciomercato.

Come riportato da Sky Sport, il club viola ha offerto 3 milioni di euro per Paulos Abraham, esterno classe 2002 in forza all’AIK Solna.