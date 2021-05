Fiorentina, De Zerbi e Gattuso frenano: Juric torna di moda, occhio a Dionisi

La Fiorentina prosegue nel casting per la panchina per la prossima stagione: il nome in pole-position sarebbe ora quello di Ivan Juric

La Fiorentina è a lavoro per la prossima stagione e per cominciare a progettare il futuro bisognerà prima sistemare la questione panchina. Come riporta da La Nazione, Gattuso e De Zerbi avrebbero preso tempo; tempo che i viola non hanno. E allora ecco tornare in cima alla lista Ivan Juric, primo e vero pallino di Pradè.

Più distanziato Vincenzo Italiano, mentre occhio alla sorpresa Dionisi che tanto bene sta facendo sulla panchina dell’Empoli.