Franck Ribery lascerà la Fiorentina a fine stagione per tornare in Bundesliga. Prima però aiuterà i viola a centrare la salvezza

Secondo quanto riferito da Gazzetta dello Sport, l’avventura di Franck Ribery alla Fiorentina è destinata a concludersi al termine della stagione.

Il contratto del francese scade a giugno ed entrambe le parti non sono intenzionate a rinnovarlo. Si prospetta per lui un ritorno in Bundesliga.