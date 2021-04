La nuova Fiorentina di De Zerbi: sacrificio Milenkovic?

La Fiorentina di Commisso ha iniziato a programmare il proprio futuro con il nuovo allenatore: con De Zerbi saluta Milenkovic?

La Fiorentina partirà, probabilmente, dall’allenatore. Come annunciato poco fa De Zerbi è ad un passo dall’accettare la proposta di Commisso, poi si penserà agli altri protagonisti.

Le questioni principali da sbrigare riguardano Dragowski e Vlahovic: come riporta Tuttosport ci sarebbe un cauto ottimismo soprattutto per il secondo, per sostituire il portiere sarebbe invece già pronto l’assalto a Cragno. Il contratto di Ribery potrebbe essere prolungato di un altro anno, molto dipenderà in questo caso dalla volontà di De Zerbi. Milenkovic ha invece tante richieste all’estero, soprattutto in Premier League e potrebbe essere ceduto per fare cassa.