Fiorentina, Giani: «Io sto con Commisso»

Fiorentina, le parole del presidente della regione Toscana, Giani, sui cori contro Commisso: «Stiamo con lui!»

Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha commentato i cori discriminatori nei confronti di Rocco Commisso durante la partita tra Fiorentina e Atalanta di Bergamo. Di seguito le sue parole.

CORI – «Sto con Commisso. Queste cose viene data un’immagine che non ci possiamo permettere in Italia, così allontaniamo i generosi imprenditori del mondo come Commisso che vogliono investire nel calcio. Ci vorrebbero degli strumenti di deterrenza e interdizione dalle manifestazioni sportive sempre più forti».

FIORENTINA – «Ci aspettavamo una partenza migliore, ma sono fiducioso, abbiamo un ottimo allenatore e un presidente che ci mette tanta passione. A mio parare manca qualcuno che la butta dentro».