Fiorentina, i convocati di Prandelli: out Ribery, c’è Maxi Oliveira

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani pomeriggio contro la Sampdoria.

Confermata l’esclusione di Franck Ribery, ancora out per infortunio, mentre a sorpresa è stato inserito Maxi Oliveira.

February 13, 2021