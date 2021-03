Fiorentina, Iachini trova Kokorin: oggi il loro primo incontro

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini incontrerà oggi per la prima volta Aleksandr Kokorin. Anche Dragowski torna a disposizione

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini incontrerà oggi per la prima volta Aleksandr Kokorin. Il russo, come riferito da Corriere dello Sport, è rientrato da Roma dove per un paio di settimane ha svolto test mirati in seguito all’infortunio muscolare patito contro la Roma.

Sempre nella giornata di oggi Bartlomiej Dragowski tornerà ad allenarsi in gruppo. Il portiere polacco è completamente ristabilito e sabato contro il Genoa sarà regolarmente in campo.