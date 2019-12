Fiorentina: il dinamismo di Gaetano Castrovilli

Castrovilli è tra le sorprese della stagione della Fiorentina. E’ il centrocampista con più dribbling riusciti in campionato

Nonostante il pareggio raggiunto in extremis, la Fiorentina vista con l’Inter ha preoccupato per la sterilità offensiva in avanti. Nonostante il predominio territoriale, faticavano ad arrivare vere occasioni da rete.

Con i pochi spazi a disposizione, è svettato il dinamismo di Gaetano Castrovilli. Il giocatore della Fiorentina è il centrocampista con più dribbling vinti del campionato. Anche contro l’Inter, Castrovilli ha effettuato strappi improvvisi che hanno dato più imprevedibilità alla Fiorentina.