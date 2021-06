Fiorentina, in programma un vertice di mercato: i nomi sul taccuino

La Fiorentina ha in programma per fine settimana un vertice di mercato con Gattuso. Ecco tutti i nomi nel taccuino della viola

Come riporta la Gazzetta dello Sport la Fiorentina ha in programma per il weekend un vertice di mercato con il nuovo tecnico Gennaro Gattuso.

I nomi vanno da da Sergio Oliveira e Jesus Corona del Porto fino a Goncalo Guedes del Valencia e i ritorni come Pol Lirola o la conferma di Alfred Duncan, nel fine settimana ci sarà un vertice con la società. E lì Gennaro Gattuso, insieme alla dirigenza della Fiorentina, deciderà anche il destino di Franck Ribery e José Callejon, col sogno Matteo Politano ben chiaro per la trequarti.