Fiorentina, le ultime su Dragowski: in campo contro Milan o Sampdoria

L’infortunio patito nel finale contro il Napoli era sembrato subito grave ma gli esami strumentali effettuati dalla nazionale polacca su Bartolomiej Dragowski non hanno lasciato ombra di dubbio. Il portiere della Fiorentina sarà costretto a uno stop di oltre un mese.

Lesione di secondo grado della giunzione miotendinea del retto femorale della coscia destra, questo il responso. Come riporta La Gazzetta dello Sport i tempi di recupero non sono chiari, ma prima di almeno cinque-sei settimane il portiere non rivedrà il campo. La speranza di Italiano è averlo per il match contro il Milan, il 20 novembre, o per il successivo in programma contro la Sampdoria dieci giorni dopo.