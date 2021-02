Cesare Prandelli è alle prese con i problemi di Ribery: il fantasista francese è stato convocato per la gara contro l’Inter ma è in dubbio

Franck Ribery non ci sarà contro l’Inter. Il numero 7 francesse è stato convocato per la sfida contro l’Inter nonostante i problemi che lo hanno costretto ad un rallentamento in settimana.

Ribery allora non sarà nemmeno in panchina contro l’Inter ma prenderà posto in tribuna. Al suo posto in avanti dovrebbe giocare Eysseric con Vlahovic.