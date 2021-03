Fiorentina, migliorano le condizioni di Amrabat: in campo con il Marocco

La pausa per le nazionali potrebbe riconsegnare alla Fiorentina un Sofyan Amrabat decisamente più motivato e sicuramente più in forma

La pausa per le nazionali potrebbe riconsegnare alla Fiorentina un Sofyan Amrabat decisamente più motivato e sicuramente più in forma.

Il centrocampista marocchino, che ha saltato gli ultimi due impegni di campionato, è sceso in campo per 45 minuti contro la Mauritiana per le qualificazioni della Coppa d’Africa. Segnali che lasciando intendere che il problema alla schiena possa essere stato superato.