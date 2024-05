Fiorentina Napoli: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Franchi andrà in scena la sfida di Serie A tra Fiorentina e Napoli: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Allo Stirpe andrà in scena la sfida di Serie A tra Fiorentina e Napoli. Dopo il sorpasso della scorsa settimana i viola cercano i tre punti che possano permettere alla squadra di Italiano di qualificarsi con un turno di anticipo alla prossima Conference League. Per i partenopei si tratta invece dell’ultima spiaggia: una vittoria permetterebbe loro di compiere il controsorpasso e tenere vive le speranze europee. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Calzona.

Fiorentina-Napoli: orario e dove vederla

Fiorentina-Napoli gara delle ore 20:45 del venerdì, che aprirà la 37ª giornata della Serie A, la diciottesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.