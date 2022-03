Fiorentina Napoli, girandola di portieri: si pensa a uno scambio

Fiorentina e Napoli potrebbero imbastire uno scambio riguardante i portieri: le ultime

Sia la Fiorentina che il Napoli, in estate, andranno alla ricerca di un nuovo portiere. I viola per alzare il livello, gli azzurri perché perderanno a zero David Ospina. E in quest’ottica i due club potrebbero mettere in piedi uno scambio.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera edizione Firenze, gli azzurri avrebbero messo nel mirino Dragowski che in Toscana non sta trovando tantissimo spazio. E la Fiorentina, allora, potrebbe chiedere al Napoli il cartellino di Alex Meret per uno scambio che accontenterebbe tutti.