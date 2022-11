Fiorentina, parla Kouamé: «Ora ho trovato la serenità e la tranquillità»

Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina, ha parlato del suo stato di forma nel campionato di Serie A e in Europa

PAROLE – «Ora ho trovato la serenità e la tranquillità, riesco ad esprimermi meglio. Il mister mi ha fatto capire tante cose: mi disse subito di capire in cosa sono forte e lavorare sui punti deboli. Appena detta me la sono segnata sul cellulare. Commisso? Ci sono altri presidenti che a volte non vedi mai, lui invece è contento di vederti e sta spesso con noi. Una persona bravissima».