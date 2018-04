Fiorentina, Pioli ne convoca 23 per la Lazio

I convocati di Stefano Pioli per Fiorentina-Lazio, match valido per il turno infrasettimanale della 33esima giornata di Serie A Tim 2017/2018

Dopo il pareggio interno con la Spal, la Fiorentina gioca nuovamente in casa: questa sera, infatti, all’Artemio Franchi di Firenze, arriva la Lazio di Simone Inzaghi. Partita, dunque, complicata per i viola, che hanno bisogno di punti per continuare a lottare per un ottenere un posto in Europa League.

Per il match con i capitolini in programma questa sera alle 20.45, l’allenatore viola ha convocato 23 calciatori, tra cui i giovanissimi Gori e Ranieri, alla prima chiamata. Questo l’elenco completo: Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dabo, Dias, Dragowski, Eysseric, Falcinelli, Gaspar, Gori, Laurini, Milenkovic, Olivera, Petko, Pezzella, Ranieri, Saponara, Simeone, Sportiello, Veretout, Hugo.