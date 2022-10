Fiorentina e il mal di trasferta, sei mesi a secco per Italiano

La Fiorentina non vince in trasferta dal 10 aprile nella partita contro il Napoli, Italiano deve risolvere il mal di trasferta

In Serie A sono sei mesi che la Viola non trova i tre punti. A Lecce Italiano proverà a rispolverare il suo tridente delle meraviglie: Nico Gonzalez, Kouamé a supportare Jovic. Importante ritrovare il gioco offensivo e servono i gol delle punte per tornare a volare anche in campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.