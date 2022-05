Fiorentina, quanti elogi per Nico Gonzalez: «Dribbla tutti»

L’esterno della Fiorentina Nico Gonzalez è stato protagonista di una grande prestazione contro la Roma

Nico Gonzalez è stato grandissimo protagonista in Fiorentina-Roma, non solo per il gol su rigore che ha aperto le marcature. Per La Gazzetta dello Sport è proprio l’argentino il miglior in campo con un 7,5 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Scatta, dribbla chiunque, si procura il rigore, lo segna. Fosse un po’ più concreto in area…».