Fiorentina, risolto il contratto di Tofol Montiel

La Fiorentina comunica la rescissione consensuale di Tofol Montiel, arrivato dalle giovanili del Maiorca nel 2018

Tofol Montiel non è più un giocatore della Fiorentina a tutti gli effetti, dopo la risoluzione consensuale del suo contratto coi viola. Arrivato dalle giovanili del Maiorca, non è riuscito a ritagliarsi il suo spazio in Viola. Di seguito il comunicato del club.

«ACF Fiorentina comunica di aver risolto, in maniera consensuale, il contratto che legava il Club al calciatore Cristobal Montiel».