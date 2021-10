Fiorentina, Saponara in dubbio per il Napoli: le ultime

La Fiorentina potrebbe rinunciare al fantasista per la sfida di domenica prossima. Le ultime sulla situazione in casa viola

Come riferito da Radio Bruno, Vincenzo Italiano potrebbe fare a meno di Riccardo Saponara contro il Napoli. Il ragazzo, presentatosi in ritardo all’allenamento, è arrivato al centro sportivo della Fiorentina con le scarpe da ginnastica, sintomo di una condizione non delle migliori.

Chi rimarrà fuori sicuramente è Gaetano Castrovilli che, però, oggi è passato a salutare i compagni.