La Fiorentina pensa a Ken Sema per rafforzare gli esterni: lo svedese classe ’93 non è incedibile per l’Udinese

La Fiorentina bussa in casa Udinese per chiedere informazioni su Ken Sema, esterno classe ’93 rivelazione della passata stagione di Serie A con la maglia bianconera.

Come riportato da Sky Sport, la società viola sta pensando allo svedese per rinforzare le fasce in vista del prossimo campionato. Nel corso di questa settimana sono previsti contatti tra le parti.