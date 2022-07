Fiorentina, Sottil deve convincere Pradè e Italiano

Fiorentina: Sottil non ha convinto in pieno nelle prime uscite stagionali, ma rimane un giocatore su cui Italiano e Pradè scommettono

Giudizio rimandato su Riccardo Sottil che in occasione di una delle amichevoli estive del triangolare disputato ieri dalla Fiorentina non è riuscito ancora a incidere.

Come riportato dall’edizione di Firenze della Repubblica, il calciatore non ha convinto pienamente Pradè e Italiano. Sottil è uno di quei giocatori sui quali l’allenatore e il direttore sportivo stanno scommettendo molto, in quanto convinti che sia pronto a esplodere.