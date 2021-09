Fiorentina, squalifica Nico Gonzalez: pronto il ricorso in caso di mano pesante

La Fiorentina prepara il ricorso per Nico Gonzalez nel caso in cui la squalifica fosse più pesante del previsto

L’espulsione di Nico Gonzalez contro l’Inter, non solo ha messo in difficoltà i viola con i nerazzurri ma lo farà anche nelle prossime partite. La reazione dell’argentino nei confronti dell’arbitro è stata esagerata, ma ha già chiesto scusa alla squadra; gesto apprezzato dalla società e da Italiano. Ora, però, i viola restano col fiato sospeso in attesa della decisione del Giudice Sportivo.

Secondo quanto riportato da Repubblica Firenze, nel caso in cui dovesse esserci mano pesante sulla squalifica di Nico Gonzalez, la Fiorentina procederà immediatamente con il ricorso.