Fiorentina, traballa la panchina di Iachini: i possibili sostituti

Si fa tesa la situazione in casa Fiorentina fra la dirigenza e Giuseppe Iachini. I possibili scenari tra esonero e sostituti.

Secondo Tuttomercatoweb, la dirigenza della Fiorentina non sarebbe soddisfatta dei risultati ottenuti da Giuseppe Iachini nelle prime giornate di campionato.

I viola hanno ottenuto tre punti battendo alla prima giornata il Torino e poi hanno subito due sconfitte consecutive contro Inter e Sampdoria.

Venerdì sera la dirigenza è rimasta in silenzio in seguito al 2-1 subito al Franchi dalla Sampdoria e da quanto trapela da Firenze l’insoddisfazione monta per via di una gestione del gruppo poco efficiente.

Al momento l’ipotesi esonero è ancora remota ma nel caso diventasse realtà i primi due nomi per la sua sostituzione sono Maurizio Sarri e Luciano Spalletti.