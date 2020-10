Fiorentina, Vlahovic: «Felice dell’esordio con la Serbia»

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha commentato l’esordio con la nazionale serba in Nations League

«Sono molto felice del mio esordio con la maglia della nazionale maggiore. Peccato che non siamo riusciti a battere l’Ungheria. Lasciamoci questa gara alle spalle e pensiamo alla Turchia, un incontro che ci permetterà di prepararci al meglio per la partita contro la Scozia, dopo la quale si deciderà chi andrà all’Europeo. Sarà la gara più importante degli ultimi 4 anni per noi. Loro sono una squadra dura, dobbiamo stare attenti. È stato un onore indossare questa maglia. I miei compagni mi hanno accolto benissimo e con alcuni di loro ho anche rapporti in privato».