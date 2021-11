Fiorentina, Vlahovic nella storia viola: nessuno come lui in un anno solare

Con il gol contro l’Empoli, Dusan Vlahovic ha fatto segnare un nuovo record con la maglia della Fiorentina

Dusan Vlahovic non si ferma più. L’attaccante serbo ancora in gol in Empoli Fiorentina: c’è la sua firma sul momentaneo vantaggio della squadra viola nel derby toscano.

Come riportato dal sito specializzato Opta, il bomber ha segnato 28 gol nel 2021 in Serie A: nessun giocatore della Fiorentina ha mai segnato così tanto in un anno solare nel massimo campionato. Superate le 27 reti di Hamrin nel 1960. E le big d’Europa osservano con l’acquolina in bocca.