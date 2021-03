Dopo la tripletta realizzata contro il Benevento, Dusan Vlahovic punta a ripetersi anche questo pomeriggio contro il Milan

Al centravanti viola manca una sola rete per diventare il miglior marcatore serbo in un singolo campionato di Serie A: in questo momento è a quota 12 gol, gli stessi messi a referto da Sergej Milinkovic-Savic nel 2017/18.