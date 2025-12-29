Flamengo, ora è ufficiale: Filipe Luis ha rinnovato fino al 2027. Il comunicato ufficiale del club brasiliano

Flamengo, la storia d’amore con Filipe Luis continuerà almeno per altri due anni. Il tecnico ha rinnovato il contratto fino al 2027

Il Flamengo annuncia di aver raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto dell’allenatore Filipe Luís fino a dicembre 2027.



«L’esito positivo è stato possibile perché c’era, da entrambe le parti, il desiderio genuino di dare continuità al progetto, oltre alla disponibilità congiunta a far convergere gli interessi e costruire un accordo equilibrato e sostenibile, che soddisfacesse le aspettative del tecnico, ma anche le politiche di governance del club stabilite da Luiz Eduardo Baptista, presidente del Flamengo», ha commentato José Boto, direttore esecutivo del calcio del club.

Il rinnovo simboleggia la continuità di una lunga storia tra Filipe Luís e il Flamengo. Tifoso rossonero fin dall’infanzia, l’allenatore ha costruito un rapporto affettivo profondo con il club, rafforzatosi in campo quando ha indossato la maglia come giocatore e che prosegue ora a bordo campo, guidando la squadra durante uno dei periodi più vittoriosi della sua storia, come ha dimostrato l’ultima stagione con la doppia affermazione in campionato e in Copa Libertadores.



Con il rinnovo di Filipe Luís, il Flamengo ribadisce la sua convinzione nella continuità del lavoro svolto e si impegnerà affinché i prossimi anni siano segnati da ancora più successo, crescita professionale e conquiste.