Fonseca, che rinascita a Lione! I tifosi lo acclamano e lui si commuove. E ora l’OL può credere al titolo – VIDEO

Fonseca, Lione ai suoi piedi: l’allenatore si commuove sotto la curva e ora l’OL sogna davvero il titolo – VIDEO

Ricordate il Paulo Fonseca criticato e finito al centro delle polemiche per il rendimento negativo del suo Milan? Quel capitolo sembra ormai lontanissimo. Oggi il tecnico portoghese ha ritrovato entusiasmo, serenità e soprattutto risultati. Dopo l’esonero in rossonero è ripartito dal Lione, dove in pochi mesi ha conquistato ambiente, squadra e tifosi. L’OL è terzo in Ligue 1 dietro Lens e PSG e, nell’ultima vittoria contro il Nizza, Fonseca è stato addirittura invocato dalla curva, lasciandosi andare a lacrime di emozione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky Sport (Italia) (@skysport)

La scena vissuta al termine del 2-0 contro il Nizza racconta meglio di qualsiasi parola il legame che si è creato tra Fonseca e il pubblico del Lione. Al fischio finale, la curva ha chiamato a gran voce il suo nome e il tecnico ha risposto con un gesto spontaneo e sincero: le lacrime che gli rigavano il volto. Un momento che va oltre il calcio, alimentato anche dalla crescita dei giovani come Nartey, classe 2005, già alla seconda rete in tre partite.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il Lione sta vivendo un vero exploit: tredici vittorie consecutive tra Ligue 1, Europa League e Coppa di Francia, porta inviolata da fine gennaio e una classifica che alimenta sogni importanti. A dodici giornate dal termine, l’OL è a -7 dal primo posto e -6 dal secondo, ha chiuso la League Phase di Europa League al primo posto e resta in corsa per la coppa nazionale. A Lione sono tornati a sorridere grazie a Paulo Fonseca, l’allenatore “bocciato” dal Milan che in Francia sta vivendo una rinascita totale.