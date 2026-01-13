Coppa Italia
Formazioni ufficiali Roma Torino: i titolari di Gasperini e Baroni per la Coppa Italia
Formazioni ufficiali Roma Torino, ecco le scelte e i titolari di mister Gian Piero Gasperini e Marco Baroni in vista del match di Coppa Italia
Questa sera alle 21:00, lo Stadio Olimpico riaccende i riflettori per l’ottavo di finale tra Roma e Torino: una sfida che – per più di una ragione – profuma di ambizione e riscatto. Per Gian Piero Gasperini, la Coppa Italia è un cerchio da chiudere: dopo tre finali sfiorate a Bergamo, il tecnico giallorosso cerca il primo passo verso il trofeo. Il mister di Grugliasco (centro abitato che confina proprio con il capoluogo piemontese) dovrà fare i conti con un’infermeria piena che lo priva di Dovbyk e Ferguson.
Dall’altra parte, il Torino di Marco Baroni arriva nella Città Eterna consapevole che il trofeo nazionale rappresenta l’occasione d’oro per dare un senso a una stagione finora altalenante (per non dire inconcludente). I granata hanno già dimostrato di saper colpire all’Olimpico: proprio contro la Roma arrivò la prima vittoria stagionale, firmata da quel Giovanni Simeone che stasera guiderà nuovamente l’attacco. Non ci resta che dare un’occhiata alle formazioni ufficiali Roma Torino di Coppa Italia.
FORMAZIONI UFFICIALI ROMA TORINO:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey. A disposizione: Vasquez, Zelezny, Ndicka, Tsimikas, Konè, Dybala, Hermoso, Arena, Bah, Lulli. Allenatore: Gasperini.
Torino (3–4-1-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic; Simeone, Adams. A disposizione: Popa, Israel, Maripan, Anjorin, Dembele, Casadei, Ngonge, Zapata, Njie, Pellini, Acquah . Allenatore: Baroni.
