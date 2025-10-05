Formazioni ufficiali Udinese Cagliari, le scelte dei due allenatori

Udinese News
Formazioni ufficiali Udinese Cagliari, le scelte in vista della sfida tra bianconeri e rossoblù. Le ultimissime notizie
Al Bluenergy Stadium di Udine va in scena il lunch match della 6ª giornata di Serie A 2025-2026, con l’Udinese di Kosta Runjaic e il Cagliari di Fabio Pisacane pronte a sfidarsi in un confronto che promette intensità ed equilibrio. Entrambe le squadre si presentano con 7 punti in classifica, appaiate a metà graduatoria, ma con stati d’animo differenti: i friulani cercano riscatto dopo due sconfitte consecutive contro Milan e Sassuolo, mentre i rossoblù vogliono rialzarsi dopo il ko con l’Inter.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Mina, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; Esposito, Felici; Borrelli. Allenatore: Pisacane
