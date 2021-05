Francia, Deschamps ha perdonato Benzema: Euro 2020 più vicino

Didier Deschamps avrebbe perdonato Karim Benzema e potrebbe portarlo a Euro 2020 con la Francia

L’attaccante della Francia potrebbe avere un fuoriclasse in più al prossimo Europeo. Secondo quanto riportato da Le Parisien, infatti, Didier Deschamps avrebbe perdonato Karim Benzema dopo le accuse che il bomber gli aveva rivolto nel 2016 e sarebbero pronto a convocarlo per Euro 2020.

Intanto, nella giornata di oggi, Karim The Dream è stato eletto miglior calciatore francese della stagione. Un riconoscimento in più per attestare maggiormente le incredibili qualità dell’attaccante del Real Madrid.