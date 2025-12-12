Frattesi Inter, una big di Serie A punta forte sul centrocampista romano: le ultime sulla possibile trattativa e gli ostacoli da superare

Frattesi Inter, la Juventus ha messo nel mirino il centrocampista romano su suggerimento di Spalletti. Le ultime sulla trattativa

Il caso Frattesi Inter rischia di trasformarsi in una delle trattative più sorprendenti del prossimo mercato. Davide Frattesi, classe 1999 e fino a pochi mesi fa simbolo dell’energia che aveva accompagnato la cavalcata nerazzurra verso la seconda stella, si trova ora in una situazione inattesa: è ai margini del progetto tecnico e guarda con crescente interesse verso Torino. La Juventus è diventata la sua destinazione preferita, spinto da un motivo chiaro e profondo: il legame con Luciano Spalletti.

Come riportato da Tuttosport, il rapporto tra il tecnico bianconero e il centrocampista è stato determinante nei mesi passati in Nazionale. Sotto la guida di Spalletti, Frattesi ha vissuto uno dei suoi periodi più brillanti, segnando ben sette gol e interpretando alla perfezione il ruolo di mezzala offensiva o di incursore tattico alle spalle della punta. Un’intesa naturale, fondata su concetti semplici: inserimenti, aggressività, capacità di ribaltare l’azione e lettura degli spazi.

Proprio per questo, l’adattamento di Frattesi nel nuovo 4-2-3-1 visto nell’ultima uscita della Juventus contro il Pafos appare tutt’altro che complicato. La posizione di trequartista dinamico — un ruolo alla Perrotta, capace di cucire il gioco e attaccare l’area con continuità — sembra fatta su misura per lui. La possibilità di tornare protagonista in un sistema espressamente costruito per valorizzarne le qualità ha già conquistato il centrocampista, desideroso di rilanciare la propria carriera dopo mesi difficili.

Il gelo che si respira a Milano non è un dettaglio. Le promesse estive di Cristian Chivu non hanno trovato conferma sul campo: nelle gerarchie della mediana, Frattesi è stato continuamente scavalcato da Sucic e Zielinski, finendo con il perdere spazio e convinzione. Il suo malumore è cresciuto progressivamente fino a portarlo a una decisione drastica: bloccare il rinnovo fino al 2030, trattativa che solo a settembre sembrava vicinissima alla firma.

Il dossier Frattesi Inter si è quindi complicato rapidamente. La volontà del giocatore è ormai chiara: individuare una soluzione già a gennaio, preferibilmente in un ambiente che gli garantisca centralità e continuità. La Juventus osserva con attenzione e valuta i margini per un affondo, mentre l’Inter dovrà decidere se trattenere un calciatore scontento o aprire a una cessione potenzialmente clamorosa.

Le prossime settimane definireanno il futuro di una delle mezzali più discusse del panorama italiano.