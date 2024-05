Frosinone, Di Francesco: «Tutti vogliono la SALVEZZA, sugli infortunati...»

Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Empoli

SALVEZZA – «E’ verissimo che dallo sguardo dei calciatori si può captare il loro stato ma a livello di approccio. Ora sono tutte finali, specie questa, partita particolare molto difficile. Sono pericolosissimi in ripartenza, con Nicola subiscono poco in fase difensiva. Ho visto un grande desiderio nei ragazzi di raggiungere l’obiettivo e questa gara è fondamentale per arrivare alla salvezza. Se devo parlare di obiettivo parlo di 40 punti perchè la quota certa della salvezza, ad oggi non ci sono tante certezze, aspettiamo un’altra giornata e vediamo. Viviamo questa partita al meglio e poi vedremo. Abbiamo recuperato Harroui, sarà convocato».

INFORTUNATI – «Okoli è tornato oggi in gruppo, domani lo valutiamo e spero di aver per domenica. L’unico sicuro di giocare è Cerofolini e siamo contentissimi di quello che ha fatto finora, per come si allena anche. Kaio è cresciuto negli allenamenti, l’ho visto più brillante in settimana».