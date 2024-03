Frosinone, da Marchizza a Bonifazi: il punto sugli infortuni

Le condizioni fisiche dei calciatori del Frosinone infortunati in vista della prossima gara di Serie A contro il Lecce

Il Frosinone ha pubblicato il report dell’allenamento odierno, con un aggiornamento sugli infortuni di Marchizza, Lusuardi, Oyono e Bonifazi in vista del Lecce.

REPORT – «Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita con il Lecce. Attivazione, esercitazioni tecnico – tattiche e calci piazzati, questo il programma odierno. Differenziato per Marchizza, Lusuardi e Oyono. Terapie per Bonifazi. Domani mattina in programma la rifinitura sempre a Ferentino».