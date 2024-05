Frosinone Inter, Inzaghi: «Vi spiego il doppio ruolo di Barella. Su Buchanan...»

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato del 5-0 inflitto al Frosinone in questa 36esima giornata di Serie A

Al termine di Frosinone Inter, Simone Inzaghi ha parlato della sfida vinta contro il Frosinone per 5-0 ai microfoni di Dazn.

MKHITARYAN? – «Diciamo che stasera si è riposato (ride, ndr)».

SOFFERENZA? – «Tecnicamente son stati bravissimi i ragazzi. Hanno giocato bene. Abbiamo fatto bene la fase di possesso, in quella di non possesso potevamo fare meglio. Abbiamo rischiato in un paio di episodi come il palo di Cheddira e il salvataggio di Carlos. Abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra che probabilmente il risultato non rispecchia l’andamento della gara»

IL MIO INFORTUNIO? – «Ieri durante il torello avevo sentito una piccola contrattura al polpaccio. Come Ausilio. Si è creato un bellissimo rapporto con i nostri tifosi, a loro abbiamo dedicato questo splendido percorso, che sono sempre stati con noi».

BARELLA AIUTO REGISTA? – «Solitamente abbiamo Mkhitaryan che fa più il lavoro del doppio mediano con Calhanoglu, stasera avevamo Frattesi più per la profondità e Barella che è un grandissimo campione, un giocatore pensante che sa quando venire incontro o andare ad occupare gli spazi. E’ una mezzala molto molto forte, sono tanti anni che sta facendo grandissimi campionati».

RISPOSTE IN QUESTO FINALE DI STAGIONE? – «Stasera ho avuto ottime risposte, ma non avevo bisogno della gara di stasera. Penso ad Arnautovic, Buchanan, giocatori che hanno fatto un ottimo lavoro in settimana ma per colpa mia non sono riuscito a dargli lo spazio che avrebbero meritato, però stasera hanno risposto molto bene. Contento anche per Sensi, che ha fatto una stagione dove si è allenato sempre al massimo, cercando di rosicchiare uno spazio che non è semplice dargli».

FRATTESI – «Spero che possa confermarsi con questi numeri, poi chiaramente dipenderà molto da lui. E’ arrivato all’Inter e si è inserito subito bene, ha fatto quello che doveva per arrivare al traguardo. Lui come tutti i miei centrocampisti. Nel calcio bisogna fare delle scelte. L’ho detto dopo Sassuolo, di questo gruppo non vorrei rinunciare a nessuno».

BUCHANAN – «Diciamo che ci dà qualcosa di diverso come caratteristiche. Ha un buonissimo dribbling e un ottimo destro. Sulla destra abbiamo Dumfries, Darmian e Cuadrado, ottime alternative. Poi ho trovato un Carlos Augusto che fa il terzo, come avete visto stasera, e lo ha fatto spesso quest’anno per far tirare il fiato a Bastoni. Buchanan l’ho messo lì e sta dando grandi risposte».

SOMMER – «Non è stato una scoperta a livello di campo. Tutti lo conosciamo e sappiamo cosa ha fatto nella sua carriera. E’ un grandissimo uomo, di spessore. Un mattone importante anche nello spogliatoio».

LAUTARO E IL DIGIUNO DA GOL – «Si, ne parlavamo. E’ il nostro capitano. Abbiamo raggiunto quello che volevamo da due anni e mezzo con lo scudetto quindi Lauti deve continuare così. Ha grandi responsabilità all’interno del gruppo, non dimentichiamo anche il gol in Supercoppa Italiana che ci ha permesso di portare a casa un altro trofeo».