Frosinone, Nesta: «Felice per la prestazione. Io al Milan? Deve passare tempo»

Alessandro Nesta, intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo Parma-Frosinone, ha commentato la prova offerta dai suoi ragazzi. Ecco le sue parole.

«Sono molto contento della nostra partita, abbiamo cambiato tutti i giocatori. Chi ha giocato poco oggi ha fatto bene, meglio nel secondo tempo. Sono felice della prestazione, non del risultato. Ibrahimovic al Milan? Credo sia il giocatore giusto per loro in questo momento, perché al di là delle qualità tecniche porta anche tante responsabilità. Io allenatore del Milan? Per diventare allenatore del Milan deve passare tempo. Io devo allenare, studiare… ora sono al Frosinone, una società importante con una grande proprietà, qui non ci sono casini per cui mi reputo fortunato».