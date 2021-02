Furia Zidane: «Io e i giocatori meritiamo rispetto» – VIDEO

Zinedine Zidane chiede rispetto per il suo Real Madrid. Dal suo punto di vista ci sono state troppe critiche verso la squadra. Le sue parole

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro l’Huesca prendendosela con alcuni giornalisti.

RISPETTO – «Mi stai seriamente facendo questa domanda, sei serio? Vuoi spiegarmi quello che sto vivendo in casa mia? Tutti i giorni sto per essere esonerato, lo scrivete tutti, tu per primo. Che cosa mi stai domandando se ogni giorno scrivi che sono fuori. E’ chiaro che rivendico insieme alla squadra il diritto di lavorare sul campo. L’anno scorso ad aver vinto la Liga è stato il Real Madrid, siamo stati noi. Abbiamo il diritto di difendere il titolo almeno quest’anno. Almeno quest’anno. Perché su una cosa avete ragione, la prossima stagione bisogna cambiare molte cose. Ma quest’anno abbiamo tutto il diritto di difendere il nostro titolo. Questa squadra è quella che ha vino la Liga l’anno scorso. Chiediamo solo un po’ di rispetto per quello che abbiamo fatto un anno fa».