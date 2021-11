Furto Vidal, disavventura per il centrocampista dell’Inter: la ricostruzione

Furto a casa Vidal: ecco cosa è successo al centrocampista dell’Inter lo scorso 7 novembre. La ricostruzione del caso

Come riferito da Il Giorno, c’è anche la casa di Arturo Vidal tra quelle derubate dai ladri, che hanno preso di mira le abitazioni del Comasco. La ricostruzione risale alla notte del 7 novembre, in occasione del derby Milan Inter: i malviventi sono entrati nella villa del cileno, al Villaggio del Sole sulla collina residenziale di San Fermo, mentre il calciatore si trovava fuori casa.

I ladri hanno portato via il fuoristrada Mercedes del centrocampista dell’Inter: avrebbero tentato di rubare la Ferrari anche, ma senza riuscirci. Hanno anche spaccato i vetri, messo a soqquadro l’abitazione e hanno portato via anche oro e gioielli. Il bottino sarebbe particolarmente ingente. I carabinieri di Rebbio, ricevuta la denuncia, sono al lavoro per identificare i malviventi.