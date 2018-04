Gagliardini ottimista: «Rientrerò presto»

Dopo l’infortunio subito nel match contro il Cagliari, il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini si è detto ottimista sul suo recupero

Roberto Gagliardini, uscito anzitempo nella sfida tra Inter e Cagliari per una distrazione muscolare ai flessori della coscia destra, si è detto ottimista per il suo recupero. Queste le parole lasciate dal calciatore tramite il proprio account Twitter: «Grande vittoria ieri sera. Purtroppo un piccolo incidente di percorso, ma sono fiducioso di rientrare il prima possibile per quest’ultimo finale di stagione».

L’ex Atalanta, come comunicato ieri dalla società nerazzurra, si sottoporrà nei prossimi giorni agli esami strumentali che andranno a valutare l’entità dell’infortunio.