Gaia Lucariello ricoverata allo Spallanzani: le condizioni della moglie di Inzaghi

Gaia Lucariello ricoverata allo Spallanzani a causa del Covid 19: la moglie di mister Inzaghi è in ospedale

Dopo aver contratto il Covid-19 nei giorni scorsi, è stata ricoverata allo Spallanzani di Roma, come spiega Il Messaggero. La moglie di Simone Inzaghi è in ospedale per una sospetta polmonite. Asintomatico, invece, il marito e tecnico della Lazio Inzaghi.

Lady Inzaghi, come ha raccontato nei giorni scorsi, si è resa conto di aver contratto il virus in seguito ad alcuni sintomi: dopo vari test rapidi negativi, il molecolare ha dato esito positivo.