Galatasaray-Tottenham: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Rams Park la sfida di Europa League Galatasaray-Tottenham: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Rams Park di Istanbul si giocherà la gara valevole per la 4ª giornata del girone di Europa League tra Galatasaray-Tottenham. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Galatasaray: Muslera; Ayhan, Sánchez, Bardakçi, Yılmaz; Torreira, Sara; Sallai, Akgün; Icardi, Osimhen. Allenatore: Buruk.

Tottemnham: Vicario; Gray, Dragušin, Davies, Udogie; Sarr, Bissouma, Maddison; Johnson, Son, Werner. Allenatore: Postecoglou.

Orario e dove vederla in tv

Galatasaray-Tottenham si gioca alle ore 18:45 di giovedì 7 novembre per la quarta giornata dei gironi di Europa League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport (canale 253) e in Diretta Gol Europa – Sky Sport (canale 255). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.