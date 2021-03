Giovanni Galeone parla di Massimiliano Allegri e della possibile destinazione del tecnico ex Juventus: ecco le sue dichiarazioni

Giovanni Galeone ha parlato di Massimiliano Allegri ai microfoni di Radio Bianconera.

ALLEGRI – «Allegri al Real Madrid? Non credo, è stato molto vicino al Paris Saint Germain ma al momento non credo voglia andare all’estero. Roma o Napoli? Non è un mistero che De Laurentiis gli stia dietro da tanto tempo».

CHAMPIONS LEAGUE – «L'altro giorno ho mandato un messaggio ad Allegri dicendogli che se avesse avuto uno tra Gundogan e Benzema avrebbe vinto di sicuro la Champions League. Lui mi ha detto che Gundogan non volle andare alla Juve e Benzema non si sarebbe mosso da Madrid neanche a pagarlo oro».

ALLEGRI VIA DALLA JUVE – «Io penso che la decisione sia stata presa dopo la sconfitta all’andata contro l’Atletico Madrid. Poi la gara di ritorno, con la rimonta, ha rallenatato un po’ la cosa ma forse quella è stata la prima scintilla. Tutti dicono sempre che la Juve di Allegri non giocasse bene ma alla Juve conta una sola cosa veramente, ovvero vincere».