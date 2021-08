Galeone: «Scudetto? Juve in pole, poi Inter e Napoli. Occhio alla Lazio»

Galeone fa le carte al campionato: ecco le dichiarazioni dell’ex allenatore, mentore di Massimiliano Allegri, sulla lotta Scudetto

Giovanni Galeone, ex allenatore del Pescara tra le altre, fa le carte al campionato. Le parole al Corriere Torino.

«Juve in pole position. Per l’Inter cambiare tecnico non è facile, specie quando perdi Hakimi e ti prepari a dire addio a Lukaku. Poi dico il Napoli di Spalletti. Si sono mosse molto bene anche il Milan e la Roma: sono un forte estimatore di Mou. E poi occhio a Lazio e Atalanta. Non vedo sorprese, sono tornate le sette sorelle».