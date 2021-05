Garcia torna in Italia? Un club di Serie A su di lui. I dettagli

Rudi Garcia potrebbe far ritorno in Italia come Jose Mourinho. Le ultime sull’allenatore del Lione per la prossima stagione

Rudi Garcia sta cercando di portare il suo Lione in Champions League: grande vittoria ieri contro il Lorient ma futuro incerto per il tecnico ex Roma che potrebbe fare ritorno in Italia.

Secondo quanto riportato da La Nazione, Commisso starebbe pensando proprio a lui per uscire dalla difficile situazione delle ultime stagioni e rilanciare così la Fiorentina in alto. Una scelta decisa.