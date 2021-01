Gasperini all’attacco: «L’Udinese ha perso tempo e il Milan…» – VIDEO

Gasperini è soddisfatto per la prestazione dell’Atalanta ma allo stesso tempo ha qualcosa da dire a Udinese e Milan. Le sue parole

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio sul campo dell’Udinese lanciando delle frecciate sia la squadra di Gotti che al Milan, prossimo avversario della Dea.

UDINESE – «Era da un po’ di tempo che non ci succedeva di prendere il primo gol. Siamo stati comunque bravi perché l’Udinese era concentrata e perdeva anche un po’ di temo. Un po’ tanto. Non era facile rimontarla».

MILAN – «Stiamo giocando tre partite in sette, oggi è stata un’altra battaglia. Per noi contro il Milan sarà la quarta partita in dieci giorni, per loro sarà la terza in dodici giorni».